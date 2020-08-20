Пациент или государство: Степанов рассказал, кто должен оплачивать лечение от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге по итогам рабочего визита в Харьков рассказал, что государство в полном объеме финансирует лечение больных коронавирусом. Он отметил, что при госпитализации пациенты не должны покупать лекарства за свой счет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

"Государство в полном объеме финансирует лечение больных COVID-19, в том числе и лекарства. Все, что касается коронавирусной болезни, то мы в полном объеме рассчитали симптоматическую терапию, которая используется при лечении коронавируса", - сказал Степанов.

Он добавил, что больницы не должны требовать от пациентов самостоятельно покупать лекарства от коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки было зафиксировано более 2100 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый суточный рекорд. Также за последние 24 часа умерло 40 пациентов – это также антирекорд.