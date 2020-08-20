09:31 20.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пандемия коронавируса в Украине: новый рекорд, более 2000 больных за сутки

Ситуация с коронавирусной инфекцией с каждым днем в Украине только ухудшается. Впервые с начала пандемии в стране только за одни сутки зафиксировано более 2000 случаев заражения опасным вирусом.

Пандемия коронавируса в Украине: новый рекорд, более 2000 больных за сутки

Так за сутки 19 августа было зафиксировано 2134 случаев заражения коронавирусной инфекции. Это рекордный показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен сутками ранее. Тогда было зафиксировано 1967 случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сьогоднішньому брифінгу розповів, що з 2134 випадків зараження - 100 це діти. Також за добу захворіло 160 співробітників медичних установ.

"В цілому госпіталізовано 407 осіб за минулу добу. Було зафіксовано 40 летальних випадків. Це черговий сумний антирекорд. При цьому видужала 704 пацієнта. В цілому з початку пандемії в Україні захворіло 98 537 осіб. За попередню добу було зроблено в цілому 40 779 тестів на коронавірус ", - про це заявив міністр.

Раніше ми повідомляли, що по всьому світу циркулює більш заразна, але менш смертельна мутація коронавируса.


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