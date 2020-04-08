Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что приблизительно около 21:00 на остановке общественного транспорта на ул. Героев УПА, 76 неизвестный напал на Дацюка и нанес ему два ножевых удара в область сердца. Из-за полученных ран лидера "Лесик Band" умер уже в отделении больницы.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ZAXID.NET.

Представители правоохранительных органов спустя некоторые время недалеко от остановки задержали 67-летнего бездомного, у которого был нож. Он подозревается в убийстве. Полиция отмечает, что по предварительным данным между мужчинами произошел конфликт. Точные обстоятельства дела выясняются, при этом задержанный на данынй момент не дает никаких показаний.

В полиции отрыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса, а именно умышленное убийство.

Александр Дацюк создал группу "Лесик Band" в Львове. Она была весьма популярной в середине 90-х.

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