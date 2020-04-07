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Умерла самая известная девушка Джеймса Бонда

В понедельник, шестого апреля, скончалась самая известная девушка агента 007, Хонор Блэкман. Известной актрисе, также музыкально талантливой, было 94 года.

Умерла самая известная девушка Джеймса Бонда

Хонор Блэкман начала свою актерскую карьеру в 1947 году, в возрасте 22 лет. Наибольшую известность принесла ей роль доктора Кэти Гейл в сериале "Мстители" и Пусси Галор в "Голдфингере" - подруги Бонда, которго сыграл Шон Коннери. Из-за ее возраста (ей тогда было 38 лет), она была самой старой из девушек агента 007 в истории. Она также считается самой известной девушкой агента 007.

Об этом пишет Ура-Информ.

На протяжении многих лет британская актриса появлялась во многих постановках. Мы могли восхищаться ею, в том числе в "Конспираторе", «SOS Титаник», "Шалако", "Кое-что большое", а также в незначительных ролях в "Дневнике Бриджит Джонс", "Докторе Кто" и "Коломбо". Хонор Блэкман также была музыкально талантлива. В 1964 году она записала с Патриком Макни песню "Kinky Boots", которая оказалась огромным хитом.

Блэкман скончалась в понедельник в своем доме в Льюисе в Сассекс. Актриса умерла от естественных причин в возрасте 94 лет.

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