Завтра РФ может начать атаку по городам Украины: Карась предупредил, что делать людям

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Об этой информации сообщил Карась в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале общественник с уверенностью сказал, что представители Российской Федерации обиделись из-за поставок танков «Леопард» официальному Киеву. Затем он предупредил, что РФ скоро начнет серию небольших ударов. Что примечательно, почти сразу после его поста так и случилось. Взрывы были на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

«Добавим и то, что сегодня авиация врага начала совершать «тренировочные» полеты. Так что завтра будет второй, большой этап. Обращайте внимание на тревоги и в случае чего спускайтесь в убежища!», – заключил Карась в конце.

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