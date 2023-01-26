Хорошие новости по электрике: ДТЭК признался, что эксперты начали делать

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Об этой информации сообщила компания ДТЭК в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Источник заявил, что энергетики уже сумели снизить дефицит в энергетической системе благодаря импорту электрики со стороны Евросоюза. По словам представителей ДТЭК, они начали импортировать электричество из ЕС еще с января, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме Украинского государства.

«Это позволит снизить дефицит, поддержав население наряду с экономикой Украины. Данная мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 миллионов кВт в час в месяц. Это можно приравнять к потреблению 2 миллионов домовладений», – заключил источник.

Однако в данный момент, к сожалению, никаких сроков не было названо, а люди продолжают страдать из-за отключений электричества в домах.

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