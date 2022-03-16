Политика

россию официально исключили из состава Совета Европы

Соседняя страна становится все больше изгоем.

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Сегодня, 16 февраля, российская федерация пробила очередное дно. Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

“Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой ​​в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня прекращает быть членом Совета Европы после 26 лет членства”, – говорится в сообщении на сайте Совета Европы, пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что к этой организации россия присоединилась 28 февраля 1996 года.

Отметим, что Совет Европы ранее заявлял, что россия близка к исключению из организации, однако в рф поняли, что им ничего не светит и решили якобы сыграть на опережение и самим выйти из Совета Европы.

В организации также отметили, что продолжат поддерживать Украину, а жители рф в свою очередь лишились преимущества самой современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели общенациональную минуту молчания.

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