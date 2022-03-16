россию официально исключили из состава Совета Европы

Соседняя страна становится все больше изгоем.
Сегодня, 16 февраля, российская федерация пробила очередное дно. Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.
“Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня прекращает быть членом Совета Европы после 26 лет членства”, – говорится в сообщении на сайте Совета Европы, пишет УРА-Информ.
Стоит отметить, что к этой организации россия присоединилась 28 февраля 1996 года.
Отметим, что Совет Европы ранее заявлял, что россия близка к исключению из организации, однако в рф поняли, что им ничего не светит и решили якобы сыграть на опережение и самим выйти из Совета Европы.
В организации также отметили, что продолжат поддерживать Украину, а жители рф в свою очередь лишились преимущества самой современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека.
Ранее мы сообщали, что в Украине ввели общенациональную минуту молчания.
Average Rating