В чем особенность последней зеркальной даты тысячелетия 22.02.2022 и как загадывать желание

Приближается особенная дата 22.02.2022, являющаяся единственной зеркальной в нынешнем году и последней в этом тысячелетии. Она ещё носит название «дня шести двоек».

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Об этой информации сообщила Оbozrevatel, передает Ura-inform.

Считается, что любая из зеркальных дат, предоставляет особенные возможности и является благоприятной для различного рода начинаний.

Но чем особенна дата 22.02.2022года? Она считается самой энергетически сильной датой текущего года и читается одинаково в обе стороны. Астрологи советуют в эту дату провести время в окружении близких людей, попытаться восстановить отношения после конфликтов и найти новых друзей.

Так же зеркальные даты благоприятны для начала новых отношений, совместной жизни, свадьбы, предложения руки и сердца, бизнеса и составления планов на будущее. 22.02.2022 полезным будет заняться работой над собой, медитацией, а также сделать что-то приятное для себя.

Астрологи категорически не рекомендуют в зеркальную дату грустить, повышать голос, ссориться и тому подобное. Так как любые мысли негативного характера могут оказывать разрушающее действие.

Ещё в зеркальную дату 22.02.2022 астрологи советуют составлять карту желаний на месяц или на год. При загадывании желания, крайне важно думать о нём, как будто оно уже сбылось. И использовать формулировку при этом в настоящем времени.

Желательно при загадывании своих желаний быть предельно конкретными и определять точный срок для их исполнения. Идеальным временем для ритуала считается 22:22.

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