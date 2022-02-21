Учёные определили крупу долголетия: опубликованы результаты исследования

Ещё с давних времён каши считаются сытным и полезным приёмом пищи, так как они обогащены различными витаминами и минералами, необходимыми для правильной работы организма человека.

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Об этой информации сообщила Сomments, передает Ura-inform.

Но учёным в ходе проведённых исследований удалось определить самую полезную крупу, употребление которой даже способно продлить жизнь человеку.



Специалистами было проведено исследование, по итогам которого ими было заявлено, что именно гречневую кашу можно назвать «крупой долголетия». Так как она богата на сиртуин, являющимся белком человеческого организма, и который участвующий в регуляции важных клеточных процессов и метаболических путей.

Это соединение и способно притормозить процесс старения человеческого организма. Данный белок может содержаться и в иных продуктах питания, но то, что гречневая крупа является его источником подтверждено научно.

Ученые подчёркивают, что в гречневой каше содержится множество полезных веществ, а еще она низкокалорийная, поэтому есть почти во всех диетах. Ее употребление благоприятно сказывается на пищеварении, а также секреторной функции печени и поджелудочной железы. Исходя из вышеизложенного, учёными рекомендуется частое употребление гречневой каши, ведь она отлично сочетается с любыми продуктами – мясом, курицей, овощами, молоком.

Гречневая крупа является не только вкусным, но и полезным продуктом, который обеспечивает сытость и продлевает жизнь.

Напомним, ранее сообщалось, Медики назвали идеальные продукты для защиты сосудов от старения.