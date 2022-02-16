Общество

Гороскоп на 17 февраля четверг для всех знаков Зодиака: что говорят астрологи

День, когда в голову даже самым доброжелательным и незлобивым людям могу прийти неприятные мысли.

Время чтения: 2 Мин. , 32 Секунд

Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Астролог советует Овнам в этот день дать себе установку на успех. Четверг станет для вас тем днём, когда ощущения будут становиться реальностью. И если вы будете ощущать себя успешным и богатым, окружающие будут именно так вас считывать, и вы действительно сможете достичь успеха.

Телец.

 У Тельцов четверг будет днём американских горок. В этот день возможны крутые взлёты и резкие падения. А особую осторожность нужно проявить с деньгами: вы можете много заработать, но неожиданно для себя спустить ещё больше.

Близнецы.

Близнецы будут в этот день очень заметными, на них будут обращать внимание и прислушиваться. Возможно возникновение конфликта между работой и личной жизнью. Астролог утверждает, что вам будет вполне по силам уравновесить две эти сферы и быть продуктивным и там, и там.

Рак.

Раков в этот день будет тянуть на интеллектуальные занятия, философского рода размышления, изучение чего-то серьёзного и масштабного. Но рабочая рутина то и дело будет напоминать о себе, мешая заниматься чем-то глобальным. Астролог советует быстрее переделать текущие дела, а потом уже спокойно философствовать.

Лев.

Львам в четверг захочется побыть вольной птицей, но текущие обязанности будут связывать их по рукам и ногам, и их это страшно будет бесить. Астролог советует обратиться за помощью к своим близким, и они смогут помочь вам  быстро разобраться с рутиной.

Дева.

Девы в этот день вроде и будут настроены решать рабочие вопросы и заниматься текущими обязанностями, но постоянно какие-то нерешённые вопросы, проблемы из прошлого будут мешать им. Им придётся в четверг распыляться. Астролог советует, как бы вас это не бесило, нужно постараться уделить время и прошлым, и нынешним проблемам, таким образом, закрыв все вопросы.

Весы.

Весы будут чувствовать в этот день в себе большие силы и готовы работать сразу над несколькими проектами. Астролог советует главное — не спешить и грамотно распределять силы, и всё у вас выйдет.

Скорпион.

Скорпионам в этот день нужно не позволять неожиданным обстоятельствам сбивать их с толку. Возможно, планы вам придётся подкорректировать, но ничего, астролог утверждает, что вы быстро сможете подстроиться, и дальше будет идти как по маслу.

Стрелец.

В этот день кто-то из ваших друзей может остро нуждаться в вашей помощи и поддержке. Астролог советует окружить его заботой и вниманием, отложить все свои дела и посвятите этот день помощи ближнему.

Козерог.

 Астролог советует не слишком спешить Козерогам в этот день. Так как ваш партнёр за вами не поспевает, он в полном недоумении по поводу ваших отношений и будущего. Стоит  притормозить чуток, и дальше действовать сообща.

Водолей.

Водолеев в этот день ждут неожиданные изменения в рабочем расписании, сбои в работе техники. Они могут помешать вам работать по плану, и внесут сумятицу в ваши действия. Астролог советует импровизировать в четверг и быть готовым работать внеурочно, чтобы всё успеть.

Рыбы.

У Рыб на уме в этот день будут сплошные дела сердечные. Но, из-за постоянно возникающих препятствий в виде рабочих обязанностей, невыполненных обязательств, неотложных встреч, день вы проведёте в метаниях между долгом и любовью.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 14 по 20 февраля для всех знаков Зодиака: от Тамары Глобы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ахметов в Мариуполе поделился своей главной мечтой

При посещении Мариуполя бизнесменом, основателем и акционером компании SCM Ринатом Ахметовым было рассказано о своей главной мечте.

Опрос показал, сколько украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России: КМИС

Свежий опрос КМИС показал, как готовы действовать украинские граждане в случае полномасштабного военного российского вторжения в нашу страну.

Президент США срочно обратился к нации по поводу ситуации вокруг Украины и РФ

Во вторник, вечером15 февраля глава Белого Дома Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации.

В небе над Донбассом замечены истребители неизвестной принадлежности

Жители так называемой «ДНР» сообщили, что впервые за последние несколько лет в небе над оккупированным Донецком появились боевые самолёты.

Стало известно, почему Гордон экстренно вывез свою семью в Вену

Украинским журналистом и бизнесменом Дмитрием Гордоном в одном из украинских теле эфиров была подтверждена информация, которую ранее озвучивали СМИ, о вылете его семьи чартерным рейсом в Вену.

Разнообразие цветов с доставкой в Броварах

Яркость оттенков, необычные формы, специфический аромат, огромные и маленькие – букеты не могут ни радовать получателей.