Гороскоп на 17 февраля четверг для всех знаков Зодиака: что говорят астрологи

День, когда в голову даже самым доброжелательным и незлобивым людям могу прийти неприятные мысли.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Астролог советует Овнам в этот день дать себе установку на успех. Четверг станет для вас тем днём, когда ощущения будут становиться реальностью. И если вы будете ощущать себя успешным и богатым, окружающие будут именно так вас считывать, и вы действительно сможете достичь успеха.

Телец.

У Тельцов четверг будет днём американских горок. В этот день возможны крутые взлёты и резкие падения. А особую осторожность нужно проявить с деньгами: вы можете много заработать, но неожиданно для себя спустить ещё больше.

Близнецы.

Близнецы будут в этот день очень заметными, на них будут обращать внимание и прислушиваться. Возможно возникновение конфликта между работой и личной жизнью. Астролог утверждает, что вам будет вполне по силам уравновесить две эти сферы и быть продуктивным и там, и там.

Рак.

Раков в этот день будет тянуть на интеллектуальные занятия, философского рода размышления, изучение чего-то серьёзного и масштабного. Но рабочая рутина то и дело будет напоминать о себе, мешая заниматься чем-то глобальным. Астролог советует быстрее переделать текущие дела, а потом уже спокойно философствовать.

Лев.

Львам в четверг захочется побыть вольной птицей, но текущие обязанности будут связывать их по рукам и ногам, и их это страшно будет бесить. Астролог советует обратиться за помощью к своим близким, и они смогут помочь вам быстро разобраться с рутиной.

Дева.

Девы в этот день вроде и будут настроены решать рабочие вопросы и заниматься текущими обязанностями, но постоянно какие-то нерешённые вопросы, проблемы из прошлого будут мешать им. Им придётся в четверг распыляться. Астролог советует, как бы вас это не бесило, нужно постараться уделить время и прошлым, и нынешним проблемам, таким образом, закрыв все вопросы.

Весы.

Весы будут чувствовать в этот день в себе большие силы и готовы работать сразу над несколькими проектами. Астролог советует главное — не спешить и грамотно распределять силы, и всё у вас выйдет.

Скорпион.

Скорпионам в этот день нужно не позволять неожиданным обстоятельствам сбивать их с толку. Возможно, планы вам придётся подкорректировать, но ничего, астролог утверждает, что вы быстро сможете подстроиться, и дальше будет идти как по маслу.

Стрелец.

В этот день кто-то из ваших друзей может остро нуждаться в вашей помощи и поддержке. Астролог советует окружить его заботой и вниманием, отложить все свои дела и посвятите этот день помощи ближнему.

Козерог.

Астролог советует не слишком спешить Козерогам в этот день. Так как ваш партнёр за вами не поспевает, он в полном недоумении по поводу ваших отношений и будущего. Стоит притормозить чуток, и дальше действовать сообща.

Водолей.

Водолеев в этот день ждут неожиданные изменения в рабочем расписании, сбои в работе техники. Они могут помешать вам работать по плану, и внесут сумятицу в ваши действия. Астролог советует импровизировать в четверг и быть готовым работать внеурочно, чтобы всё успеть.

Рыбы.

У Рыб на уме в этот день будут сплошные дела сердечные. Но, из-за постоянно возникающих препятствий в виде рабочих обязанностей, невыполненных обязательств, неотложных встреч, день вы проведёте в метаниях между долгом и любовью.

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