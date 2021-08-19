Военный парад нужен Украине — эксперт отметил важный момент

Руслан Бортник поделился мнением о параде

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Военный парад в День Независимости Украины является правильным решением. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник.

Эксперт отмечает, что проведение военного парада 24 августа нужно именно для самых украинцев. Это важная возможность увидеть, на что идут деньги налогоплательщиков. Также он назвал и другие причины, почему стоит проводить военный парад, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал НАШ.

«Мы сегодня тратим на нашу армию, приблизительно, 10 миллиардов долларов ежегодно. На армию и сектор безопасности. Это самая большая статья издержек государственного бюджета после отдачи долгов. И общество хотя бы раз в год должно видеть состояние этой армии. Общество должно видеть, что эта техника есть, что она обновляется», — сказал политолог.

В тоже время он добавил, что политики, в частности президент Украины Владимир Зеленский, могут использовать парад в своих личных целях. Нужно, чтобы все было правильно и четко, а не превратилось в митинг имени Зеленского.

Ранее мы сообщали, что Зеленский реально боится только двух вещей.