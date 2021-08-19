Происшествия

Пентагон наконец-то отреагировал на ситуацию в Афганистане

Марк Милли о ситуации

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Было рассмотрено множество сценариев последствий вывода войск, но ни один из них не указывал на возможность развала афганских сил в течение 11 дней, заявил в среду глава Объединенного комитета начальников штабов (JSOC) генерал Марк Милли.

Глава JSOC сослался на сообщения в ходе пресс-конференции в среду, что спецслужбы предупредили администрацию Джо Байдена о возможном быстром крахе афганских сил и властей, пишет УРА-Информ.

— Было представлено много возможных сценариев, в том числе и мной. Одним из них был быстрый захват контроля со стороны талибов. Но сроки для этих сценариев были очень широкими, от недель до месяцев после нашего ухода. По словам Милли, ничто не указывает на крах афганских сил в течение 11 дней. По его словам, ни он, ни кто-либо другой этого не предвидели.

Самый высокопоставленный американский военный заявил, что нынешняя операция по эвакуации, вероятно, будет второй по величине в истории США. По его словам, на сегодняшний день эвакуировано более 5 тысяч человек, но с каждым днем ​​возможности будут увеличиваться. В настоящее время из аэропорта Кабула ежедневно вылетает около 20 военно-транспортных самолетов C-17. Кроме того, из аэропорта до сих пор вылетают гражданские и военные машины из других стран.

Ранее Великобритания заявила, что Талибану нужно дать шанс.

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