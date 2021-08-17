Зеленский реально боится только двух вещей — эксперт назвал их

Руслан Бортник дал свой прогноз

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Президент Украины Владимир Зеленский боится только двух вещей. Такое заявление сделал политический эксперт Руслан Бортник.

Он отметил, что оппозиционные силы надеются на то, что им удастся хоть немного изменить ситуацию, однако, по мнению эксперта, ничего не случится в данный период. Он предполагает, что скорее период зимы будет представлять некоторую опасность для действующей власти, пишет УРА-Информ со ссылкой на Vesti.UA.

Эксперт также отметил, что Владимир Зеленский и его команда опасаются двух вещей.

«Как мне кажется, Зеленский выбрал соответствующий сценарий по Украине: он согласился с тем, что его популярность и рейтинг партии «СН» будут постепенно падать. Однако не этого он боится. Он реально боится только двух вещей: радикальных групп и стремительную потерю власти», — сказал Бортник.

Он считает, что сам таков Майдан не страшен действующему главе государства, а вот возможная потеря власти – совсем другое дело.

Ранее мы сообщали, что после визита Зеленского в Вашингтон в Украине начнется сезон отставок.