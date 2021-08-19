Рапид — Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Поединок начнется в 22:00 по Киеву

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Сегодня, 19 августа, свои выступления в еврокубках в новом сезоне начинает предпоследний украинский клуб – луганская «Заря». Бронзовый призер последнего чемпионата Украины сыграет в раунде плей-офф против представителя Австрии – «Рапида».

Победитель этого противостояния попадет в групповом этап Лиги Европы. В тоже время проигравшая команда не вылетит из еврокубков, а продолжит свои выступления в новом клубном европейском турнире – Лиге Конференций, пишет УРА-Информ.

Матч между «Рапидом» и «Зарей» начнется в 22:00 по киевскому времени. Встречу в Украине официально покажет телеканал УНИАН. Отметим, что с нового еврокубкового сезона в Украине новый транслятор Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций. Это платформа Мегого. Однако на этой стадии соревнований команды еще самостоятельно продают права на свои матчи. Уже дальше, на групповом этапе, матчи будут доступны на Мегого.

Также трансляцию встречи можно будет увидеть и на австрийском телевидении. Матчи покажут телеканалы ORF TVthek, ORF eins.

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