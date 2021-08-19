В Украине такая ситуация, что кто-то кому-то наступит на ногу в троллейбусе и начнется Майдан — Москаль

Известный политик дал новый прогноз

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В Украине вполне возможен новый Майдан, таковы реалии современности. Такое заявление сделал экс-глава Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль.

Он заявил, что заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Андрей Ермак на различные должности расставляют «своих» людей. Однако, если начнется полномасштабный новый майдан, как это было в 2014 году, по мнению Москаля, все назначенные Зеленским и Ермаком люди бросят их, пишет УРА-Информ со ссылкой на Главком.

«В Украине такая ситуация, что кто-то кому-то наступит на ногу в троллейбусе и начнется Майдан», — ответил Москаль на вопрос о том, возможен ли в стране новый Майдан.

Также бывший политик добавил, что не видит среди граждан Украины той поддержки нынешней власти, о которой твердят соцопросы.

«Нет у власти тех рейтингов, о которых говорят каждый день… По моим социологическим опросам, реальный рейтинг Зеленского – от 12% до 15%», — сказал Москаль.

Ранее мы сообщали, что сбежавший из Украины президент назвал «главную ошибку» за 30 лет независимости.