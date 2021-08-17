Общество Политика

Сбежавший из Украины президент назвал «главную ошибку» за 30 лет независимости

Отказ от России якобы привел Украину к «социальной нестабильности и глубокому экономическому кризису

Время чтения: 37 Секунд

За 30 лет независимости украинского государства главной ошибкой правительства является отказ от добрососедских отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил сбежавший из страны экс-президент Украины Виктор Янукович, передает УРА-Информ.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. Это привело к тому, что жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости», — заявил он в своем обращении.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация к 30-й годовщине Независимости Украины может пойти на еще большую эскалацию вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Эксперт назвал сроки очередного обострения в ОРДЛО

Боевики в преддверии праздника, будут пытаться все больше усугубить ситуацию.

Пандемия COVID-19: в Украине снизилось количество новых заболевших

За прошедшие сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заболевания было зарегистрировано в Киеве

«Ответ будет быстрым и решительным»: Байден рассказал о ситуации в Афганистане

В случае нападения на солдат США, реакция будет незамедлительной

Зеленский реально боится только двух вещей — эксперт назвал их

Руслан Бортник дал свой прогноз

Пушилин отправился в Москву: стала известна причина

Встретится с молодежью

США пришлось покинуть эту страну — Байден о ситуации в Афганистане

Американский президент дал пресс-конференцию

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap