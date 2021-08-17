Отказ от России якобы привел Украину к «социальной нестабильности и глубокому экономическому кризису

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За 30 лет независимости украинского государства главной ошибкой правительства является отказ от добрососедских отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил сбежавший из страны экс-президент Украины Виктор Янукович, передает УРА-Информ.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. Это привело к тому, что жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости», — заявил он в своем обращении.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация к 30-й годовщине Независимости Украины может пойти на еще большую эскалацию вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе.