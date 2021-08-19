Общество

В «ЛНР» «раскрыли карты» и рассказали, чего хотят, чтобы вернуться в состав Украины

Родион Мирошник назвал ряд условий

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Так называемая власть «ЛНР» не исключает возвещения в состав Украины. Местные «чиновники» не исключили такого варианта развития событий.

Родион Мирошник, называющий себя «советником главы „ЛНР“», рассказал, какие условия им нужно обеспечить, чтобы ОРЛО согласилось вернуться в состав Украины. Местные СМИ процитировали так называемого «советника», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Донбасс не устроит отсутствие особого статуса в полном его смысле — с собственной армией, силовыми структурами, законодательством о языке, политике, местными органами власти, экономикой, хозяйственной деятельностью и так далее», — заявил Родион Мирошник.

Отметим, что «ЛНР» на протяжении многих лет старается сблизиться с Российской Федерацией и не делает никаких шагов, чтобы вернуться в состав Украины. Можно вспомнить раздачу паспортов Российской Федерации и другие нюансы в сотрудничестве «ЛНР» и РФ.

Ранее мы сообщали, что из-за проблем в ОРДО нереально вызвать скорую помощь.

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