Штамм Дельта зафиксирован уже и в подразделениях НВФ в ОРЛО

Было выявлено сразу несколько случаев заражения

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Штамм коронавирусной инфекции продолжает распространяться по миру. Его также зафиксировано уже и в ОРЛО.

Подконтрольные «ЛНР» паблики сообщают, что штамм коронавируса Дельта якобы зафиксирован в рядах «Народной Милиции ЛНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Источник отмечает, что сразу несколько случаев заражения новым штаммом выявлено во 2 омсбр. Отмечается, что среди членов НВФ болеют даже те, кто недавно привился российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

«Можно сказать, что от нового штамма, вакцинация бессильна! Радует только то, что начальство не стало тупить, а пытается немного контролировать ситуацию. Они даже отправляет подразделение РХБЗ для обработки помещений, и постов, где дежурят бойцы «НМ ЛНР». Хотя никто не знает, помогает ли это против дельты», — отметил источник.

Ранее мы сообщали, что от штамма коронавируса Дельта умер еще один человек в Украине.