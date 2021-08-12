Общество

Дельта продолжает забирать жизни украинцев: еще три смерти

Теперь и в Винницкой области

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Появилась новая информация по поводу распространения варианта Дельта коронавирусной инфекции в Украине. Стали известны новые случаи заражения в Винницкой области.

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook сообщил, что из 150 случаев коронавируса, о которых ранее сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, 25 были обнаружены именно в Винницкой области, пишет УРА-Информ.

Он также добавил, что в области зафиксировано три летальных случая от этого штамма вируса. В частности, «Дельта» унесла жизни мужчины и женщины из Гайсинского района -–обоим было по 83 года. Также умер 73-летний мужчина из Винницкого района.

Также стало известно, что этот штамм вируса был обнаружен у 13-летнего парня.

Предположительно Дельту мог из России завести мужчина, которого три недели назад госпитализировали в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области обнаружили первые 20 случаев коронавируса штамма Дельта, одна больная умерла.

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