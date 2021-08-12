Общество

В Украине зафиксирована еще одна смерть от Дельты: вирус наступает

Случай произошел в Житомирской области

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Опасный штамм коронавируса Дельта продолжает распространяться по всей Украине. Теперь он был обнаружен и в Житомирской области.

Житомирский областной лабораторный центр сообщил, что в регионе было зафиксировано первых 20 случаев штамма Дельта. Штамм подтвердили в вирусологической лаборатории и лаборатории Центра общественного здоровья, пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что случаи были обнаружены не в одном, а сразу нескольких населенных пунктах: в областном центре, Новоград-Волынском, Лугинах и т.д. Отмечается, что двое больных прибыли из России и Турции. Также была зафиксирована смерть одного из пациентов, у которого подтвердили вариант Дельта.

Напомним, что несколько дней назад на Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом штамма «Дельта». Также накануне в Чернигове обнаружили первые два случая инфицирования указанным штаммом.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса «Дельта».

Ранее мы сообщали, что в Украине удерживается стабильный рост новых случаев заражения.

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