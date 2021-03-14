Пожилых людей в Украине будут вакцинировать на дому, — Ляшко

Вакцину индийского производителя CoviShield можно вводить и людям старше 60 лет

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на территории государства нету никаких ограничений по возрасту для вакцинации. Об этом он сообщил в интервью изданию «Новое время», передает УРА-Информ.

Также, Ляшко рассказал, что людей пожилого возраста будут вакцинировать от пневмонии нового поколения на дому мобильные бригады.

«Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой», отметил он.

Он уверил, что мобильная бригада приедет домой даже к одному человеку. Также врач высказался и о поставках вакцины Sinovac.

«Если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением», — сказал Ляшко.

Он уверил, что вакцину индийского производителя CoviShield можно вводить и людям старше 60 лет.

По словам главного санитарного врача Украины, в этой возрастной категории уже вакцинировали примерно 4000 граждан.

Ранее сообщалось, что с начала кампании вакцинации против коронавирусной пневмонии нового поколения в Украине препарат получили 51 137 человек.