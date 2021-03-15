Общество

В «ЛДНР» вводят «выездные визы»: что известно на данный момент

«Визы» нужны будут только представителям мужского рода

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Некоторое время назад «власти» так называемых «ЛНР» и «ДНР» сообщили об очередном нововведении. Так местные «чиновники» задумали выдавать специальные «визы», по которым можно будет покинуть ОРДЛО.

Теперь стали известные некоторые нюансы нововведений. Отмечается, что «выездные визы» будут введены для граждан мужского пола «республик». По женщинам информации нет, но скорее всего, они смогут свободно покидать «республики», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

Отмечается, что такие превентивные меры введут перед призывом в так называемую «армию», который начнется в конце марта и будет продолжаться до июня-июля месяца. Это делается для того, чтобы «призывники» не сбежали на этот период в Россию или Украину.

«Выехать с Республики можно будет только с этой визой. Но, визу получить смогут только сынки властьимущих. Всех остальных мужчин призывного возраста с «республики» не выпустят даже в Россию», — отмечает источник.

Ранее в США потребовали от РФ допустить представителей ООН и ОБСЕ в Крым и на Донбасс.

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