Общество

Комаровский рассказал, как отличить ковид от ОРВИ: что нужно знать

Известный врач о важном моменте при болезни

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Несметно на много идентичного, у коронавирусной болезни и обычной простуды есть много различий. Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский.

Он рассказал, как отличить все болезни одну от второй. На своей странице в Инстаграм врач ответил на вопрос одного из пользователей по поводу того, что делать в первую очередь. Комаровский заявил, что если у человека пропало обоняние и вкус, то 99 процентов у него коронавирусная инфекция, пишет УРА-Информ.

В тоже время, по словам врача, 100 % диагностировать ковид можно только после детального обследования, в том числе тестирования. Также коронавирус можно увидеть с помощью очень специфического изменения в легких, которые видны при компьютерной томографии.

Комаровский также отметил, что если коронавирусная болезнь протекает без осложнений, у пациента нет никаких проблем с дыханием, то никаких особенностей в лечении нет.

В этом случае ковид лечится, как обычный вирус или простуда.

Ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине от ковида может начаться в середине февраля.

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