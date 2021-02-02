Общество

Люди хотят покинуть ОРДО, но их не выпускают: странные заявления местных «чиновников»

«Власти» рассказали, почему свободно не выпускают граждан

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Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области жалуются на то, что КПВВ закрытии и покинуть «республику» практически нереально. «Власти» «ДНР» рассказали, почему не сделают выезд свободным, без необходимости получать специальное разрешение.

Местные жители отмечают, что если в «республике» боятся коронавирусной инфекции, то в чем суть  того что запрещают выезд, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Молодое дарование» из, так называемого, «штаба», мне ответило, что вы же все равно будете возвращаться!» — возмущено пишет местный житель.

Однако в такие заявления «властей» не верят местные жители. Они отмечают, что «руководители» «республика» всеми силами хотят удержать людей в ОРДЛО.

«Просто они очень последовательны в своем желании держать и не пущать. Для сильно настойчивых и придуман альтернативный вариант выезда через РФ, а уж если милостиво разрешили выехать через КПВВ с подписанием обязательства о невозвращении (исключительное ноу-хау!), то обратно все равно можно просочиться через РФ и последующую обсервацию (до недавно — через самоизоляцию)», — пишет местный житель.

При этом другие отмечают, что логики в таких решениях «властей» нет вообще.

Ранее мы сообщали, что КПВВ Еленовка наконец-то открылась, но чтобы пройти «границу» «ДНР» необходимо получить специальное разрешение.

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