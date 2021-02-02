Шансы на это практически равны нулю — эксперт о Навальном

Эксперт считает, что оппозиционера посадят в тюрьму

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Шансов выйти на свободу у российского оппозиционера Алексея Навального практически нет. Такое мнение выразил украинский политтехнолог и журналист Тарас Березовец.

Он поделился мнением о том, что ждет Навального на сегодняшнем заседании суда. Напомним, что именно сегодня, второго февраля, должно пройти заседание суда о замене оппозиционеру условного срока по так называемому делу «Ив Роше» на реальный срок, пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу журналиста.

«Очень мало шансов на то, что Навальный может получить оправдательный приговор. Будем говорить так – шансы на это практически равны нулю. Поэтому, что ждет сегодня Навального – это посадка, скорее всего, он попадет в тюрьму», — заявил Березовец.

Также политтехнолог отмечает, что оппозиционер потеряет возможность общаться со своими сторонниками с помощью своих блогов. Он добавляет, что за него это будет делать Фонд по борьбе с коррупцией, созданный Навальным, но сам оппозиционер напрямую обращаться к своим сторонникам не сможет.

Ранее мы сообщали, что 31 января в России прошли протесты из-за задержания Навального.