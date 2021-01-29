Общество

Ляшко назвал новую дату вакцинации от коронавируса в Украине: уже близко

Все может начаться 15 февраля

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В США, Великобритании и Европейском Союзе уже на полную идет вакцинация от коронавирусной инфекции. В тоже время в Украине вакцинация должна начаться в феврале.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. При это окончательная дата еще обсуждается, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

«Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования», — заявил он.

При этом отмена вакцинации в феврале может произойти только в случае форс-мажорных обстоятельств.

«Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей», — сказал Ляшко.

В тоже время на данный момент также неизвестно, каким именно препаратом будут вакцинировать украинцев.

«Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, которая может быть выделена в рамках COVAX и передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства», — добавил Ляшко.

Ранее мы сообщали, что в США делают миллион прививок в день.

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