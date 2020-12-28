Синоптик рассказал, стоит ли ждать сильных морозов этой зимой в Украине

На сильные морозы и большое количество снега надеяться не стоит

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На данный момент зима не радует украинцев. Вместо снега и мороза законом стоит плюсовая температура и вокруг болото. Чего же ждать от погоды на следующие два месяца рассказал народный синоптик Леонид Деркач.

Он отметил, что на сильные морозы и большое количество снега надеяться не стоит. Синоптик заявил, что будет несколько период со снижением температуры, но суперзимы не предвидится.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«На сильные зимние морозы не стоит сильно надеяться. Будет пара похолоданий, два-три периода в январе, по моему прогнозу. Первое начнется в конце первой декады, в середине второй также будет небольшое похолодание. Но не ждите больших морозов и супер-зимы. Январь еще будет с небольшими морозами, февраль будет теплее. А в начале марта немного задержится зима», — сказал он.

Также синоптик рассказал, какую погоду стоит ждать на новогодние праздники. Он отметил, что точно на западе Украины снега точно не будет. Возможно, где-то на крайнем востоке немножко нападает. Снег вполне вероятен только в Карпатах.

Ранее известный синоптик рассказал, какой будет погода на протяжении всей зимы.