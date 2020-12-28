Общество

Скандальная «шляпа» вернулась на Софиевскую площадь

Наталия

Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой

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На Софийской площади в Киеве открыта фотозона со шляпой, которая должна была украшать елку вместо звезды. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на руководителя департамента культуры КГГА Диану Попову в Facebook.

«Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны!» — написала она.

Также Попова опубликовала фото, на можно разглядеть, что огромная шляпа разместилась прямо над креслом, на котором нужно загадывать желания.

Стоит напомнить, что эта шляпа должна была изначально украшать верхушку столичной елки, однако после критики пришлось заменить ее на звезду.

Ранее сообщалось, что уже несколько дней любителей космических загадок волнует загадочный сигнал, зарегистрированный радиотелескопом австралийской обсерватории Паркса. Сигнал, полученный австралийской обсерваторией, является «первым сигналом, источником действительно никто не знает.

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Наталия

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