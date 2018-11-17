17:42 17.11.2018 | Общество | Новости
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Венгры открыли мемориальную доску в честь жертв Голодомора 1932-1933 годов - ФОТО

В венгерском городе Сегед  сегодня, 17 ноября, состоялась церемония открытия памятника жертвам, погибшим от голода на Украине в 1932-33 годах в следствии проведения СССР политики геноцида украинского народа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Венгры открыли мемориальную доску в честь жертв Голодомора 1932-1933 годов - ФОТО

Культурные связи между двумя государствами - Украиной и Венгрией свидетельствуют о едином понимании общеевропейской истории, в контексте которой прослеживается и Украина.

Во время церемонии открытия памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов по случаю 85-й годовщины трагедии принимали участие украинские и венгерские офицеры.

"Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущие угрозы", - подчеркнула посол.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно штат Орегон официально признал события 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.


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