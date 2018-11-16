В Украине из-за вакцинации никто не умер, - Супрун

По словам Супрун, в 2018 году из-за отсутствия прививок умерли уже 15 человек. В то же время она напомнила гражданам страны о национальной безопасности - вакцинации.

"Все вакцины есть и они безопасны. Вакцинируйтесь!", - написала Супрун.

Следует отметить, что накануне в Министерстве здравоохранения (Минздрав) заявляли, что в 2017 году было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако, ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", несмотря на все усилия медиков, многие до сих пор игнорируют вакцинацию, из-за чего болеют смертельными болезнями. Больше всего людей заболело корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях.