В Украине из-за вакцинации никто не умер, - Супрун

Исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заверила об отсутствии смертей из-за вакцинации с 1991 года. Все прививки являются безопасными, написала она в своем микроблоге в Twitter.
По словам Супрун, в 2018 году из-за отсутствия прививок умерли уже 15 человек. В то же время она напомнила гражданам страны о национальной безопасности - вакцинации.
"Все вакцины есть и они безопасны. Вакцинируйтесь!", - написала Супрун.
Следует отметить, что накануне в Министерстве здравоохранения (Минздрав) заявляли, что в 2017 году было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако, ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", несмотря на все усилия медиков, многие до сих пор игнорируют вакцинацию, из-за чего болеют смертельными болезнями. Больше всего людей заболело корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях.