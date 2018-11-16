В Украине более 40 тысяч пар воспользовались услугой "брак за сутки"

По словам министра, услуга реализуется в более чем 50 городах и селах Украины. Он отметил, что на сегодняшний день этот проект стал вирусным, в хорошем смысле этого слова.

Петренко признался, что проект много значит и для него лично, потому как приятно ощущать заряд позитива, зная, что ты стал частью праздника.

А в пятницу, 16 ноября, министр самостоятельно повел церемонию регистрации брака по программе "брак за сутки". Она состоялась в здании Минюста.

Чиновник добавил, что практикует это с момента старта пилотного проекта. У него, как у министра юстиции, есть законные полномочия регистрировать брак.

Целью проекта стало предоставление парам возможности не тянуть с регистрацией из-за бюрократии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 56-летняя американская актриса Мэг Райан объявила о помолвке со своим давним бойфрендом. Ее избранник - музыкант Джон Мелленкамп. Это будет не первый брак для обоих представителей культурного мира.