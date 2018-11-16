19:58 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Турботрейд" і "Турболінкс" проти "Укртрансгазу" - ВІДЕО

Вже третій рік поспіль між компаніями триває судова тяганина. А все через те, що "Укртрансгаз" відмовляється сплатити підприємствам борг у 92 мільйони гривень.

Компанії поставили монополісту обладнання для ремонту об’єктів газотранспортної системи, але грошей за це так і не отримали. І судовим засіданням тепер кінця краю не видно. Адже "Укртрансгаз" свідомо затягує процес щоб не платити. То нові клопотання подає, то оскаржує ухвали та дії державних виконавців. 

"Представник: Дані кошти не належать Укртрансгазу, дані кошти належать банку реконструкції та розвитку…
Суддя: А скажіть будь-ласка цей банк щось зробив, побачивши що його кошти списали?
Представник: Він до нас звернувся з листом в зв’язку з чим були списані його кошти. Ми сказали, що державним виконавцем в межах виконання ..
Суддя: Тобто, це виконавець винен..А їх дії далі ?
Представник: Це банк нерезидент…
Суддя: Зрозуміло, Ну списали не ваші кошти, які ваші права порушені в даному випадку?", - свідчить повідомлення.

У свою чергу адвокат, керуючий партер компанії "Група бізнес партнерів" Тетяна Проскурня заявила, що на сьогоднішній день відбувається примусове стягнення за допомогою виконавчої служби.

"+ 3:42 в цій скарзі, слухання якої відбулося сьогодні не було взагалі ніяких аргументів стосовного того, які ж права "Укртрансгазу" були порушені", - зазначила вона.

Телеканал "Перший діловий" написав запит до Державної виконавчої служби з проханням прокоментувати претензії, які висуває в суді "Укртрансгаз".

Наступне судове засідання відбудеться вже в середині листопада. У "Турботрейд" та "Турболінкс" сподіваються на швидке ухвалення справедливого рішення.


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