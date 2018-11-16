"Турботрейд" і "Турболінкс" проти "Укртрансгазу" - ВІДЕО

Компанії поставили монополісту обладнання для ремонту об’єктів газотранспортної системи, але грошей за це так і не отримали. І судовим засіданням тепер кінця краю не видно. Адже "Укртрансгаз" свідомо затягує процес щоб не платити. То нові клопотання подає, то оскаржує ухвали та дії державних виконавців.

"Представник: Дані кошти не належать Укртрансгазу, дані кошти належать банку реконструкції та розвитку…

Суддя: А скажіть будь-ласка цей банк щось зробив, побачивши що його кошти списали?

Представник: Він до нас звернувся з листом в зв’язку з чим були списані його кошти. Ми сказали, що державним виконавцем в межах виконання ..

Суддя: Тобто, це виконавець винен..А їх дії далі ?

Представник: Це банк нерезидент…

Суддя: Зрозуміло, Ну списали не ваші кошти, які ваші права порушені в даному випадку?", - свідчить повідомлення.

У свою чергу адвокат, керуючий партер компанії "Група бізнес партнерів" Тетяна Проскурня заявила, що на сьогоднішній день відбувається примусове стягнення за допомогою виконавчої служби.

"+ 3:42 в цій скарзі, слухання якої відбулося сьогодні не було взагалі ніяких аргументів стосовного того, які ж права "Укртрансгазу" були порушені", - зазначила вона.



Телеканал "Перший діловий" написав запит до Державної виконавчої служби з проханням прокоментувати претензії, які висуває в суді "Укртрансгаз".

Наступне судове засідання відбудеться вже в середині листопада. У "Турботрейд" та "Турболінкс" сподіваються на швидке ухвалення справедливого рішення.