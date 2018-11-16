П’ята серія "Реальної Ферми" вже очікує на Ваші перегляди та лайки - ВІДЕО

Прокинутися о шостій ранку, замовити кур’єром торт і повітряні кульки, прикрасити ферму до приїзду Миколи Васильовича – місію виконано! Найкращий подарунок на день народження – емоції та увага від дорогих робітників, чи оцінить фермер такий презент?

Мало підготувати усе до свята, ще треба якось вмовити працівників надягнути кумедні ковпаки та колективно привітати Васильовича. Але ж для чарівної білявки немає нічого неможливого, як їй відмовити? Веселощі – це круто, та ферма має працювати незважаючи ні на що.

Анна думає, що керувати великим підприємством легко і приємно, проте, очільник господарства іншої думки – керівником бути не так просто, як здається спочатку. Королева полів у красивій сукенці проводить ТО трактору, розучує пісню на кухні, намащуючи канапки та збирає робітників на репетицію танцю. Справ на фермі завжди вистачає, а після тест-драйву і технічного обслуговування, зрештою, найскладніше було заохотити чоловіків репетирувати танок. Але все добре, що добре закінчується – за великим столом у єдності так гарно відпочивати! Не пропустіть наступну серію: буде хвилююче та цікаво!

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