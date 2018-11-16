20:39 16.11.2018 | Общество | Новости
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Берлускони снова оказался на скамье подсудимых из-за связей с проститутками

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обвиняют в мошенничестве в деле о связях высокопоставленного политика с протитуцией. Об этом передает Reuters.

Берлускони снова оказался на скамье подсудимых из-за связей с проститутками

Дело касается приговора, вынесенного Сильвио еще 10 лет назад. В частности, его обвиняют в том, что тот дал своему поверенному - Джанпаоло Тарантини 500 тысяч евро наличными, нашел работу и предоставил адвокатов.

На суде последний заявил, что тогдашний премьер не знал, что женщинам платят за посещение вечеринок на вилле.

Примечательно, что для Берлускони это уже не первый "смягченный" уголовный срок. Ранее его обвиняли в отмывании денег через медиахолдинг Mediaset. Тогда обвинительный приговор заменили годом общественных работ и запретом занимать публичные должности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее экс-премьер-министр Италии, многолетний президент "Милана" Сильвио Бер ускони стал владельцем еще одного итальянского клуба.


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