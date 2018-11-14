15:10 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине почти 1,3 украинцев страдают от сахарного диабета, - Минздрав

В 2018 году количество людей, которые живут с сахарным диабетом составляет около 1,3 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В Украине почти 1,3 украинцев страдают от сахарного диабета, - Минздрав

Как отметили в министерстве отмечают, диабет II типа имеют 195 896 украинцев. Таким людям нужна ежедневная инсулинотерапия.

Всего в мире от сахарного диабета страдают более 425 миллионов человек, и эти показатели ежегодно растут. В большинстве случаев болеют диабетом II типа, однако несмотря на это, его можно предотвратить:

- поддерживать вес тела в норме;

- быть физически активными и уделять не менее 150 минут в неделю регулярной физической активности;

- придерживаться здорового питания, уменьшать количество сахара, насыщенных жиров и увеличивать потребление клетчатки - овощей и фруктов;

- не курить

Кстати, 14 ноября в мире отмечают день борьбы с диабетом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный епидемиолог Львовщины Наталья Тимко рассказала, что в одной из инфекционных больниц города от кори умер трехлетний ребенок. Мальчика доставили в медицинское учреждение две недели назад. 


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