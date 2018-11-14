В Украине почти 1,3 украинцев страдают от сахарного диабета, - Минздрав

В 2018 году количество людей, которые живут с сахарным диабетом составляет около 1,3 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Как отметили в министерстве отмечают, диабет II типа имеют 195 896 украинцев. Таким людям нужна ежедневная инсулинотерапия.
Всего в мире от сахарного диабета страдают более 425 миллионов человек, и эти показатели ежегодно растут. В большинстве случаев болеют диабетом II типа, однако несмотря на это, его можно предотвратить:
- поддерживать вес тела в норме;
- быть физически активными и уделять не менее 150 минут в неделю регулярной физической активности;
- придерживаться здорового питания, уменьшать количество сахара, насыщенных жиров и увеличивать потребление клетчатки - овощей и фруктов;
- не курить
Кстати, 14 ноября в мире отмечают день борьбы с диабетом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный епидемиолог Львовщины Наталья Тимко рассказала, что в одной из инфекционных больниц города от кори умер трехлетний ребенок. Мальчика доставили в медицинское учреждение две недели назад.