Осмотр и консультация у гастроэнтеролога

Часто возникают проблемы с пищеварением из-за нестабильности в питании. Резкие боли, рези, ноющая боль и многое другое являются главными факторами обращения к врачу. Гастроэнтеролог является специалистом в данном направлении и окажет профессиональную помощь.

Чем поможет гастроэнтеролог?

Нельзя откладывать визит. Своевременное обнаружение проблемы и установка диагноза позволит вовремя провести лечение и избавиться от последствий. Даже самое простое обследование у гастроэнтеролога включает проведение следующих процессов:

- организация комплексного осмотра;

- установка диагноза на основе исследования;

- подготовка программы детального обследования;

- создание программы лечения;

- советы по профилактике болезней.

При длительных симптомах рекомендуется сразу пойти на консультацию. Среди таких симптомов можно выделить постоянные боли в желудке или нижней части живота, диарею, рвоту, неприятный запах изо рта, частая отрыжка, тяжесть, горький привкус во рту.

Диагностические меры необходимы для исключения или подтверждения диагноза. Врачи не только проводят осмотр, но и принимают соответствующие анализы, которые позволят сформировать общую картину. Обязательно проводится УЗИ и гастроскопия.

Подготовка к первому приёму

Особых правил по подготовке нет. Пациент ещё не знает, какие обследования будут назначены, поэтому всё начинается с простой консультации. Если ранее со стороны желудочно-кишечного тракта были проблемы, рекомендуется взять выписки и данные по анализам. Это позволит понять все обстоятельства раннего заболевания и сформировать врачу полную картину.

Врач назначает клинические анализы, и подготавливает диету для пациента. При необходимости дополнительного исследования назначается гастроскопия или обследование толстой кишки. Данные процедуры проводятся утром натощак. При обследовании толстой кишки подготовка начинается за несколько дней – проводятся клизмы, и очищается кишечник с соответствующим приёмом препаратов.

Обследования могут проводиться как под местной, так и под общей анестезией. Всё зависит от конкретного состояния пациента и его личных пожеланий.