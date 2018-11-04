15:57 04.11.2018 | Общество | Новости
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Во Вьетнаме определились с победительницей конкурса "Мисс Земля - 2018"

Конкурсантка из Вьетнама стала обладательницей титула "Мисс Земля - 2018". Об этом говорится на официальной странице конкура в Facebook. 

Во Вьетнаме определились с победительницей конкурса

Имя победительницы из Юго-восточной Азии - Нгуен Фыонг Кхань (Nguyen Phuong Khanh), ей 23 года. Девушка выросла во вьетнамском городе Бенче, расположенном в дельте реки Меконг.

Сейчас она студентка одного из местных университетов. изучает маркетинг и свободно говорит на вьетнамском и английском.

"Мисс Земля" считает одним из наиболее престижных конкурсов красоты в Азии наряду с “Мисс Мира” и “Мисс Вселенная”. По итогам конкурса, победительница принимает участие кампаниях по охране окружающей среды по всему миру. В прошлом году корона досталась представительнице из Филиппин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве выбрали самую красивую девушку страны. Обладательницей титула '' Мисс Украина-2018'' стала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко.


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