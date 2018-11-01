В Австрии открыли почетное консульство Украины - ФОТО

Об этом уведомило посольство Украины в Австрии на своей странице в Facebook.

Почетное консульство Украины в столице федеральной земли Каринтия было торжественно открыто в среду, 31 октября. В связи с этим Почетного консула Нильса поздравили вице-бургомистр Клагенфурта Юрген Пфайлер и посол Александр Щерба.

В присутствии консульского корпуса федеральной земли Каринтия, представителей бизнеса, украинской общины и других уважаемых гостей, посол Украины торжественно передал Нильсу Гроличу документ, удостоверяющий признание его правительством принимающей стороны и разрешение на исполнение консульских функций.

По словам Александра Щербы, почетный консул Нильс Гролич - это человек, который нашел в Украине свой второй дом. Поэтому он искренне любит Украину и достоин представлять ее.

Дипломат добавил, что это уже пятый почетный консул Украины в Австрии и четвертый, назначенный в его каденцию посла.

"Сейчас Украина представлена, кроме Вены, в Линце, Зальцбурге, Инсбруке, Граце и Клагенфурте. Айзенштадт на подходе!" – подчеркнул Щерба.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что вопрос снятия санкций с России неактуален.