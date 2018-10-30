Российские дипломаты опубликовали "правильную" карту РФ

Карта была опубликовона посольством в социальной сети Twitter. Украинские дипломаты поблагодарили российских коллег за грамотность.

Дело в том, что посольство проиллюстрировало твит с высказываниями главы российского МИД Лаврова относительно африканских дел картой РФ. Карта была наложенна на Африку. Так, Калининградская область на ней была, а вот Крыму нет.

Твит дальше распространило и представительство России в ООН, за что и получило благодарность от украинских дипломатов: "Выражаем уважение российскому посольству в Танзании и представительству России в ООН за корректную карту, где Крым принадлежит Украине".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабмину предлагают запретить ввоз российских авто.