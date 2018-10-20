10:18 20.10.2018 | Политика | Новости
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Убийство Хашогги: детали и подробности

Власти Саудовской Аравии подтвердили информацию о смерти журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле. Об этом передает The Washington Post.

Убийство Хашогги: детали и подробности

Сообщается, что между Хашогги и людьми в консульстве возник конфликт, который быстро перерос в столкновения с охраной и сотрудниками ведомства. В результате драки журналист получил тяжелую травму головы и скончался. 

Руководство СА подтвердило увольнение и лишение статуса советника королевского двора заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмеда Асири.

Напомним, журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестные жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.


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