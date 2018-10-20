Убийство Хашогги: детали и подробности

Сообщается, что между Хашогги и людьми в консульстве возник конфликт, который быстро перерос в столкновения с охраной и сотрудниками ведомства. В результате драки журналист получил тяжелую травму головы и скончался.

Руководство СА подтвердило увольнение и лишение статуса советника королевского двора заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмеда Асири.

Напомним, журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестные жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.