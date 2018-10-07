11:22 07.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин принял новую стратегию по защите прав человека в Украине

Правительство создало концепцию, определяющую пути развития гражданских компетенций человека. Об этом передает пресс-служба Кабмина.

Кабмин принял новую стратегию по защите прав человека в Украине

В опубликованном на сайте документе говорится, что новая концепция гражданского образования предусматривает ряд содержательных линий, которые постепенно внедряться в учебный процесс.

Среди них: медиаграмотность, критическое мышление, волонтерская деятельность, участие в ведении государственных дел.

В украинском правительстве уверены, что новая стратегия постепенно будет повышать у граждан сознательность в данной сфере, что, в свою очередь, является важным критерием идентификации европейского государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в оккупированном Российской Федерацией Крыму продолжает работать мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Согласно последним данным организации было задокументировано 81 случай нарушений прав человека. 


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