Страны ОБСЕ призвали Россию остановить "выборы" на оккупированном Донбассе

Подготовку к так называемым выборам на оккупированной территории, которые будут такими же незаконными, как и "референдум", прошедший под дулами российских автоматов в Крыму в 2014 году, должна быть прекращена. Об этом накануне в четверг вечером, 4 октября, заявила представитель Канады в ОБСЕ Наташа Каэр во время заседания Постоянного совета организации в Вене.

По ее словам, страны мира осуждают заявление о так называемых выборах, которые назначены в подконтрольных боевикам районах Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. Такие "выборы" будут нарушением Минских договоренностей, поскольку они должны проводиться в соответствии с законодательством Украины, стандартами ОБСЕ и под мониторингом Бюро по демократическим институтам и правам человека, - пояснила Каэр, призвав Россию воспользоваться влиянием на поддерживаемых ею боевиков и прекратить подготовку к этим нелегитимным выборам.

В свою очередь представитель США в ОБСЕ также призвал Россию отказаться от "выборов" в оккупированных районах Донбасса, отметив, что Россия и пытается привести к регрессу. Американский дипломат назвал такие это мероприятие псевдовыборами и призвал отказаться от этого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Верховной рады Украины в четверг, 4 октября, поддержали принятие за основу и в целом законопроекта №9153. Пролонгацию закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей поддержали 245 депутатов. Действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года, однако теперь оно продлено до 31 декабря 2019 года включительно, - указано в тексте закона.