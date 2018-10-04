Прокуратура объявила городскому голове Черкасс о подозрении

Прокуратура заподозрила его в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Препятствование деятельности народного депутата и депутата местного совета. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, накануне было установлено, что градоначальник, который, согласно законодательству, возглавляет Черкасский городской совет, умышленно, вопреки интересам местного самоуправления, создал искусственные препятствия в работе депутатов этого горсовета.

Речь идет о том, что чиновник, хоть и подписал распоряжение о переносе продолжения работы 56 пленарного заседания второй сессии горсовета на утро 23 августа, однако не продолжил работу этого заседания.

Теперь ему грози штраф от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шесть месяцев, или ограничение свободы на срок до треъ лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура объявила о подозрении мужчине, вчера стрелял по детям в городе Новая Одесса Николаевской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мужчина стрелял по детям, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки.