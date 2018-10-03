Киевский суд отказался заочно арестовывать Гужву

По результатам судебного рассмотрения ходатайства следственным судьей отклонено. Как сказано в сообщении пресс-службы суда, такое решение принято, поскольку Уголовным кодексом предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого, только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований, будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск.

Напомним, Гужва заявлял, что власти Австрии предоставила ем убежище.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 года во время обысков СБУ обнаружила у Гужвы секретные данные Министерства обороны Украины. В частности, в ходе обысков в редакции правоохранители изъяли флешку, на которой находятся электронные документы, со сведениями, которые могут быть государственной тайной.