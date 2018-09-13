08:15 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Матиос надеется, что дело "Савченко-Рубана" уже в октябре будет передано в суд

Дело "Савченко-Рубана" будет передано в суд уже в октябре.

Матиос надеется, что дело

Сейчас адвокаты подозреваемых знакомятся с материалами дела, и они "это пытаются делать очень быстро". Об этом в среду вечером, 12 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, следствие по делу завершено, материалы дела переданы адвокатам. Как только они подпишут его дело будет передано в суд.

Надеюсь, что к концу сентября они ознакомятся с материалами и если не будет затягивания мы передадим обвинительный акт в суд, - сказал Матиос.

Он также рассказал, что следователи установили личность организатора по делу, в котором Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко подозреваются в планировании переворота и подготовке теракта. Вместе с тем, по но словам, доказательств для того, чтобы объявить ему подозрение, на данный момент недостаточно.

По данным военного прокурора, в терактах должны были принять участие до 30 человек.

Напомним, подозреваемому в подготовке теракта против первых лиц государства Владимиру Рубану продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца до 30 октября.

Как сообщал УРА-Информ, расследование по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана завершили 1 августа.


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