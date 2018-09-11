07:45 11.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Подольский суд признал возможным рассмотрение дела Лавриновича

Подольский районный суд города Киева в понедельник 10 сентября, признал обвинительный акт по делу бывшего министра юстиции Александра Лавриновича соответствующим требованиям Уголовно-процессуальному кодексу.

Подольский суд признал возможным рассмотрение дела Лавриновича

Таким образом, дело может рассматриваться судом. Как сообщает "Судебный репортер", коллегия судей объявила, что формулировка обвинения, правовая квалификация и фактические обстоятельства будут оцениваться во время рассмотрения дела по сути.

Коллегия судей после совещания постановила продолжить стадию подготовительного заседания по делу Лавриновича 8 октября. Обвинительный акт к рассмотрению суд пока не назначил.

Напомним, в 2010 году Конституционный Суд Украины отменил политическую реформу 2004 года и вернул страну к президентско-парламентской форме правления, чем расширил полномочия президента Виктора Януковича.

Лавриновича обвиняют в обнародовании текста решения Конституционного суда, а также в том, что он без голосования Верховной рады опубликовал текст Конституции в редакции 1996 года.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в апреле 2018 года.


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