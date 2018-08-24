Жители Харькова теперь могут пользоваться муниципальным велопрокатом

Так, работать такие станции будут круглосуточно 7 дней в неделю. Тариф за 1 час велопоездки составляет 20 грн, а месячный абонемент - 250 грн и ежедневно час в подарок. Кроме того, любители велопоездок смогут приобрести сезонный абонемент - его стоимость составит 800 грн.

Но есть один минус - оплатить услугу наличными будет невозможно, система будет работать онлайн.

Для того, чтобы воспользоваться городским велопрокатом, необходимо будет скачать мобильное приложение NextBike или зарегистрироваться на сайте компании, оставить свои контактные данные и подвязать к системе свою банковскую карту.

За невозврат велосипеда клиентом на стойку после 12 или 24 часов катания предусмотрены штрафы.

На каждой из станций размещено 5-6 велосипедов.

До сентября в Харькове планируют открыть еще 6 точек велопроката.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в больших городах сделают так, чтобы авто было выгоднее оставлять на окраинах и дальше ехать общественным транспортом.