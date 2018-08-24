12:26 24.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202071:nastya

Жители Харькова теперь могут пользоваться муниципальным велопрокатом

В Харькове появился муниципальный прокат велосипедов. Как сообщается на сайте городского совета, всего было открыто 14 станций, на каждой из которых размещено 5-6 велосипедов.

Жители Харькова теперь могут пользоваться муниципальным велопрокатом

Так, работать такие станции будут круглосуточно 7 дней в неделю. Тариф за 1 час велопоездки составляет 20 грн, а месячный абонемент - 250 грн и ежедневно час в подарок. Кроме того, любители велопоездок смогут приобрести сезонный абонемент - его стоимость составит 800 грн.

Но есть один минус - оплатить услугу наличными будет невозможно, система будет работать онлайн.

Для того, чтобы воспользоваться городским велопрокатом, необходимо будет скачать мобильное приложение NextBike или зарегистрироваться на сайте компании, оставить свои контактные данные и подвязать к системе свою банковскую карту.

За невозврат велосипеда клиентом на стойку после 12 или 24 часов катания предусмотрены штрафы.

На каждой из станций размещено 5-6 велосипедов.

До сентября в Харькове планируют открыть еще 6 точек велопроката.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в больших городах сделают так, чтобы авто было выгоднее оставлять на окраинах и дальше ехать общественным транспортом.


Поделиться
Читайте также:
 
В США создали ракету, способную обмануть системы ПВО - ВИДЕО Боевики нанесли артудар по поселку возле Попасной, погиб мирный житель Гройсман встретился с советником президента США Болтоном В Калифорнии на заводе Tesla произошел пожар
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив