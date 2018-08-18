Канада ввела санкции против шовинистического правительства Мьянмы

Оттава, как и многие демократические и либеральные страны, решительно поддерживает санкции США против Мьянмы, которые были введены в связи с проведение геноцида мусульман-рохинджа. Кроме того, Канада намерена усиливать санкции, если власти Мьянмы не перестанут преследовать мусульманское меньшинство.

Напомним, что в сентябре-октябре власти Мьянмы вынудили перебраться из штата Ракхайн к границе с Бангладешем более 530 тыс мужчин, женщин и детей из-за массовых убийств и поджогов домов этнического меньшинства мусульман.

В ООН обвиняют руководство страны в совершении преступлений против человечества: убийства, насильственные перемещения людей, пытки, изнасилования, преследования, отказ предоставить продовольствие населению.

Как сообщалось в "УРА-Информ", государственная компания по телевидению и радио предлагает Кабинету министров Украины ввести санкции против российский издательств, которые издают и распространяют продукцию антиукраинского содержания.