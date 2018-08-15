14:30 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минобразования предлагает обсудить новое украинское правописание

Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции украинского правописания.

Минобразования предлагает обсудить новое украинское правописание

Документ обнародован на сайте Министерства образования и науки.

Как отмечают в министерстве, новая редакция разработана на фундаменте украинского правописной традиции с учетом новейших языковых явлений, которые получают распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни. Комиссия исходила из понимания того, что Украинское правописание не может быть исчерпывающим.

Замечания и предложения к проекту новой редакции Украинского правописания можно присылать до 15 сентября 2018 года на электронный адрес секретаря Украинской национальной комиссии по вопросам правописания larisa_shevchenko@ukr.net.

Как сообщал "УРА-Информ", согласно постановлению Кабмина от 11 января 2018 года с 1 января 2018 года повышены должностные оклады педагогическим работникам, оплата которых осуществляется за счет средств образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам повышаются на 10%. Повышение оплаты труда других категорий педагогических работников в планах с 1 сентября 2018 года.


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