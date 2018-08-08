На этих выходных украинцы смогут увидеть самый сильный звездопад

По информации астрологов, солнечное затмение в Украине будет практически незаметно. Лучше всего затмение увидят в Азии, Северной Европе, Гренландии и северных районах Северной Америки.

Масштабный звездопад можно наблюдать в любой точке Украины, если погода будет ясной.

Астрологи и эзотерики также предупредили о возможной опасности. В день солнечного затмения не рекомендуется делать операционное вмешательство и проводить операции с деньгами. Также лучше отказаться от участия в массовых мероприятиях.

Как сообщал "УРА-Информ", так называемый звездопад - это метеоритный поток, попадающий в атмосферу Земли и сгорающий там. Поток Аквариды виден дважды в год. Его наблюдали еще в 11 веке в Китае. Ученые считают, что поток образовался из обломков кометы 96Р/Макхольца.